OĽaNO má s návrhom zákona o sprevádzaní detí v nemocniciach problém, vidí v ňom veľké nedostatky

Zákon o sprevádzaní maloletých v nemocniciach, ktoré predkladá Ministerstvo zdravotníctva SR, má podľa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) veľké nedostatky.

Strana so zámerom návrhu zákona o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti maloletým pacientom súhlasí, no v aktuálnom znení ho považuje za v praxi nevykonateľný.

Odborník je tiež proti

Poslanci OĽANO sa vo svojom názore opierajú aj o stanovisko hlavného odborníka Slovenskej republiky pre pediatriu, ktorý odporúča návrh zákona v tomto znení nepodporiť.

Aktuálna právna úprava navyše podľa OĽaNO už teraz umožňuje nepretržité sprevádzanie detí do troch rokov a onkologických detských pacientov.

„Zdravotnícke zariadenia, ktoré na to majú kapacity, už dnes umožňujú rodičom sprevádzať svoje deti počas hospitalizácie. Ak by sme návrh zákona odsúhlasili v takomto znení, mnohé zdravotnícke zariadenia by sme vystavili hrozbe sankcií a súdnych sporov,” uviedol poslanec a člen zdravotníckeho výboru NR SR Marek Šefčík.

Lôžok môže byť menej

Ďalší členovia zdravotníckeho výboru tiež upozorňujú, že pripravovaná reforma optimalizácie siete nemocníc počíta s tým, že priestory v nemocniciach sa upravia tak, aby sprevádzajúce osoby mohli byť v nemocnici pri lôžkach hospitalizovaných detí.

„Musíme si uvedomiť aj reálnu hrozbu zníženia počtu lôžok pre pacientov a zvýšenia rizika šírenia chorôb,” upozornila poslankyňa Monika Kavecká.