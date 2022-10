Organizácia a partneri pre nedostatok vakcín proti cholere odporúčajú podávanie jednej dávky

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a jej partneri odporúčajú krajinám, aby dočasne používali len jednu dávku vakcíny proti cholere namiesto dvoch. Dôvodom je nedostatok zásob, keďže šírenie choroby prenášanej vodou na celom svete narastá. WHO a partnerské organizácie spravujú zásoby vakcín, ktoré sa bezplatne rozdávajú do krajín, ktoré ich potrebujú.

WHO a partneri, medzi ktorými sú Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) či Lekári bez hraníc, v spoločnom vyhlásení uviedli, že jedna dávka sa preukázala byť účinná pri zastavení prepuknutí cholery, „hoci dôkazy o presnom trvaní ochrany sú obmedzené“ a zdá sa, že u detí je nižšia.

„Toto rozhodnutie poslednej inštancie je spôsob, ako sa vyhnúť nemožnej voľbe uprednostňovania jednej krajiny pred druhou pri posielaní dávok,“ skonštatovala Daniela Garone z Lekárov bez hraníc.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vysvetlil, že cholera niekedy dokáže zabiť v priebehu jediného dňa a tohtoročné ohniská tohto ochorenia v 29 krajinách vytvárajú „bezprecedentný tlak“ na obmedzené svetové zásoby vakcín. Úrady by sa mali zamerať na zvýšenie výroby vakcín a „prideľovanie musí byť len dočasným riešením“, skonštatoval.

Z 36 miliónov dávok vakcín odhadovaných na rok 2022 už tento rok podľa WHO 24 miliónov odoslali na imunizačné kampane. Podľa organizácie neexistuje žiadne krátkodobé riešenie na zvýšenie produkcie. Globálna pracovná skupina pre choleru odhaduje, že svet potrebuje do roku 2025 približne 250 miliónov vakcín proti cholere, a to na zastavenie prepuknutí choroby, ako aj na preventívne imunizačné kampane.