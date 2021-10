Ozbrojené sily pomôžu zdravotníkom aj počas tretej vlny pandémie, odobrila to vláda

V boji s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 by mali zdravotníkom a hygienikom opäť pomôcť aj príslušníci ozbrojených síl. Na návrh Ministerstva zdravotníctva SR to na štvrtkovom rokovaní odsúhlasila vláda. Rezort zdravotníctva navrhol využitie vyčlenených príslušníkov v počte do 500.

Posilniť by mali vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva a vybrané zdravotnícke zariadenia.

Pomoc sa má týkať organizačnej, administratívnej a zdravotníckej podpory, poskytovať sa má do 31. decembra tohto roku. Podrobnosti poskytovania pomoci budú predmetom vzájomnej dohody medzi kontaktnými miestami na strane Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR.