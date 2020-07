Pacientom s demenciou sa bez návštev príbuzných zhoršuje stav, upozorňujú britské organizácie

„Vynútené odlúčenie“ spôsobuje zhoršovanie mentálneho aj fyzického stavu klientov zariadení sociálnych služieb, najmä tých, ktorí trpia demenciou. Upozorňujú na to britské dobročinné organizácie v súvislosti s opatreniami v týchto zariadeniach počas pandémie koronavírusu.

K príbuzným rezidentov s demenciou by sa podľa nich malo pristupovať ako ku kľúčovému personálu.

Výzva britskej vláde

Popredné organizácie, vrátane Dementia UK a Alzheimer’s Society, v otvorenom liste vyzvali britskú vládu, aby sa urgentne venovala tejto „skrytej katastrofe“, ktorá sa deje v opatrovateľských domovoch.

Členovia rodiny sú podľa charitatívnych organizácií v starostlivosti o klientov neodmysliteľní, nielen z hľadiska pomoci s praktickými záležitosťami, ale aj preto, že sú ich „advokátmi, hlasom a pamäťou“ a „udržujú ich v kontakte so svetom“.

Rosiena matka trpí vážnou demenciou a žije v opatrovateľskom domove. Počas pandémie ju Rosie nemohla navštíviť, a keď za ňou pred dvoma týždňami mohla prvý raz znovu ísť, bola zhrozená.

Návštevy boli každý deň

Jej matka bola „skrčená v invalidnom vozíku“ a dosť dlho jej trvalo, kým zareagovala. Rosie videla, že sa veľmi zmenila.

Najhoršie je, že počas uplynulých dvoch týždňov jej matka prestala jesť a odmieta otvoriť ústa, keď sa ju snažia ošetrovatelia nakŕmiť. Rosie sa preto obáva, že prestane aj piť a umrie.

Podľa BBC mala Rosiena matka pred koronakrízou návštevy každý deň – chodili za ňou priatelia aj príbuzní. Vždy si s ňou aspoň hodinku posedeli a hovorili s ňou.

Rosie jej zas spievala piesne od hudobného vydavateľstva Motown, ktoré má jej matka rada.

Vyše polovičný nárast úmrtí

Teraz je však jej matka v omnoho horšom stave a Rosie by bola rada, ak by k nej pristupovali rovnako, ako k plateným ošetrovateľom a v prípade, že by sa dala testovať na koronavírus a nosila by ochranné prostriedky, mohla by matku navštevovať.

„Mala by som byť s ňou. Mám len jednu matku. Nie som pripravená nechať ju tam umrieť bezo mňa,“ povedala Rosie pre BBC.

V Anglicku a Walese zaznamenali podľa štatistického úradu počas pandémie o 5 404 viac úmrtí ľudí s demenciou a Alzheimerovou chorobou, čo je oproti päťročnému priemeru zvýšenie o 52,2 %, uvádza BBC.