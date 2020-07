Pandémia sa globálne zhoršuje a veci sa ešte nejaký čas nevrátia do starých koľají, varuje šéf WHO

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že pandémia koronavírusu sa globálne zhoršuje a veci sa ešte nejaký čas nevrátia do starých koľají. „Žiadny návrat do starého normálu nás v dohľadnej budúcnosti nečaká,“ povedal v pondelok Ghebreyesus na tlačovom brífingu.

Generálny riaditeľ WHO uviedol, že zatiaľ čo početné krajiny, najmä v Európe a Ázii, dostali pandémiu pod kontrolu, priveľa iných registruje negatívny trend vývoja situácie. Ghebreyesus tiež skritizoval politických lídrov za chaotické pokyny k pandémii a stratu dôvery občanov. Konkrétnych politikov však nemenoval.

Ghebreyesus vyzval štáty, aby prijali ucelenú stratégiu na obmedzenie šírenia nákazy. Pripomenul tiež, že približne polovica z nových prípadov teraz pochádza z amerického kontinentu.