Petíciu za zachovanie Liptovskej nemocnice podpísalo takmer 15-tisíc ľudí. Ak jej kategorizácia prejde, lekári odídu

Petíciu za zachovanie Liptovskej nemocnice s poliklinikou (LNsP) MUDr. Ivana Stodolu v regionálnej kategórii nemocníc podpísalo takmer 15-tisíc ľudí. Informoval o tom primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Petícia reaguje na avizovanú finálnu verziu kategorizácie nemocníc, podľa ktorej by bola liptovskomikulášska nemocnica zaradená na najnižšiu úroveň.

Hrozí odchod lekárov

Petičné hárky odovzdal Blcháč spoločne s predsedníčkou petičného výboru Adrianou Kráľovou na podateľni Ministerstva zdravotníctva SR.

„Názor vyjadrilo 14 639 ľudí, a to už naozaj nemôže byť pre rezort zdravotníctva zanedbateľné. Viacerí lekári sa vyjadrili, že z LNsP odídu, ak bude zaradená do 1. stupňa,“ skonštatoval Blcháč.

Lengvarský sa prípadom bude zaoberať

Upozornil zároveň, že zaradenie nemocnice v Liptovskom Mikuláši do najnižšej kategórie bolo robené na základe nesprávnych parametrov.

„Rozprával som sa už o náprave s ministrom Lengvarským, ktorý mi prisľúbil, že sa bude ešte našou nemocnicou zvlášť zaoberať. Po tom, ako si pozrie správne čísla, určite uzná, že šesťtisíc traumatologických výkonov ročne sa nedá prerozdeliť do Popradu alebo do Ružomberka, keďže by to ohrozilo zdravie a životy aj kvalitu výkonov,“ dodal Blcháč.