Pfizer testuje tabletku proti koronavírusu, znižuje riziko hospitalizácie a úmrtia o takmer 90 percent

Farmaceutická spoločnosť Pfizer oznámila, že jej experimentálna tabletka proti ochoreniu COVID-19 znižuje mieru hospitalizácie a úmrtia u vysoko rizikových dospelých o takmer 90 percent.

Firma avizovala, že sa chystá požiadať liekových regulátorov vo svete o autorizáciu lieku, keďže jej nezávislí odborníci odporučili zastaviť štúdiu pre silné výsledky. Po schválení by Pfizer liek predával pod názvom Paxlovid.

Nikto nezomrel

Predbežné výsledky štúdie so 775 účastníkmi, ktoré v piatok zverejnil Pfizer, ukazujú, že pacienti, ktorí dostali jeho liek s ďalším antivirotikom krátko po preukázaní príznakov COVID-19 mali v porovnaní s pacientmi s placebom po mesiaci 89-percentné zníženie ich kombinovanej miery hospitalizácie alebo úmrtia.

Menej ako jedno percento pacientov, ktorí dostali liek, potrebovalo hospitalizáciu a nikto nezomrel. V druhej skupine bolo sedem percent ľudí hospitalizovaných a sedem úmrtí.

Málo podrobností o vedľajších účinkoch

Na štúdii sa zúčastnili nezaočkovaní ľudia s miernym až stredne ťažkým priebehom COVID-19, u ktorých predpokladali vysoké riziko hospitalizácie v dôsledku zdravotných problémov ako obezita, diabetes či ochorenie srdca. Liečbu začali tri až päť dní po prvých príznakoch a trvala päť dní. Pacienti, ktorí dostali liek skôr, preukázali mierne lepšie výsledky.

V spojitosti s vedľajšími účinkami Pfizer zverejnil málo podrobností. Obe skupiny však mali podobnú mieru vedľajších účinkov, a to zhruba 20 percent.

Tabletka patrí do skupiny antivirotík

Tabletka od Pfizeru patrí do desaťročí starej skupiny antivirotík známych ako proteázové inhibítory, ktoré spôsobili revolúciu v liečbe HIV a hepatitídy typu C. Lieky blokujú kľúčový enzým potrebný na to, aby sa vírus mohol v ľudskom tele množiť.

Spomenutý liek po prvý raz identifikovali počas vypuknutia ochorenia SARS v roku 2003. Minulý rok sa výskumníci spoločnosti rozhodli liek oživiť a študovať ho na COVID-19 vzhľadom na podobnosti koronavírusov, ktoré dané ochorenia spôsobujú.

Farmaceutické firmy sa v súčasnosti usilujú vyvinúť lieky proti COVID-19, ktoré sú jednoduchšie na použitie. Vo štvrtok Veľká Británia podmienečne schválila antivirotikum proti koronavírusu od spoločnosti MSD. Tabletku molnupiravir pritom schválila ako prvá na svete.