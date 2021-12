Pilulka proti koronavírusu od firmy Pfizer ešte nie je schválená, EMA vydala odporúčanie

Európska lieková agentúra (EMA) vydala vo štvrtok odporúčanie týkajúce sa experimentálnej pilulky na liečbu ochorenia COVID-19 od spoločnosti Pfizer. Učinila tak pre prípad, že by ju vzhľadom na stúpajúcu mieru infekcií chceli úrady v niektorých krajinách použiť skôr, ako bude oficiálne schválená.

EMA uviedla, že liek Paxlovid, ktorý ešte nie je povolený na používanie v krajinách „európskej dvadsaťsedmičky“, môže byť použitý pri liečbe dospelých s COVID-19, u ktorých je vysoké riziko vážneho zhoršenia priebehu ochorenia.

Táto tableta na orálne použitie by sa mala podať čo najskôr po diagnostikovaní ochorenia a do piatich dní od objavenia sa symptómov. „Paxlovid znížil riziko hospitalizácie a smrti, keď liečba začne do piatich dní od začiatku symptómov,“ uviedla EMA.

Paxlovid je orálne podávané antivirotikum, ktoré znižuje schopnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 rozmnožovať sa v tele. Spoločnosť Pfizer začiatkom tohto týždňa uviedla, že pilulka Paxlovid sa javí ako účinná proti novému variantu koronavírusu omikron, ktorý nedávno zistili v Juhoafrickej republike a medzičasom sa rozšíril do mnohých krajín sveta.