Počet obetí koronavírusu v Taliansku prekročil 1800, nakazených je takmer 25-tisíc ľudí

Počet obetí nového koronavírusu v Taliansku v nedeľu stúpol už na 1809. Za posledných 24 hodín tak počet obetí v tejto krajine stúpol o 368.

Počet ľudí, u ktorých bola potvrdená nákaza, vzrástol v Taliansku od soboty večera do nedele večera z 21 157 na 24 747, čo znamená nárast o 3590 prípadov za jeden deň. Spomedzi nakazených sa 2335 pacientov už vyliečilo.

Taliansko je počtom obetí aj počtom infikovaných celosvetovo na druhom mieste, zároveň tam počet obetí aj počet ľudí s potvrdenou nákazou stúpa suverénne najrýchlejšie zo všetkých krajín.

Na celom svete sa novým koronavírusom nakazilo už takmer 168-tisíc ľudí, a už 6 456 osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, 3 199, pochádza z Číny, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Nasleduje Taliansko s 1 809, Irán so 724, Španielsko s 292, Francúzsko so 120 a Južná Kórea so 75 obeťami.

Rakúsko hlási jednu obeť a 860 nakazených, Česká republika 253 nakazených, Poľsko tri obete a 123 nakazených. Na Slovensku sa nákaza potvrdila u 61 ľudí, v Maďarsku u 32 a na Ukrajine u troch. V Maďarsku aj na Ukrajine zaznamenali už aj prvú obeť.