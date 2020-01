Pohotovostné lekárne v Trnavskom kraji skrátili svoje otváracie hodiny

Žiadna lekáreň v Trnavskom kraji nie je od 1. januára 2020 otvorená dlhšie ako do 21:00. Kým vlani boli pohotovostné služby lekární v mestách zabezpečované až do 22:30, po novom to už neplatí.

Zmeny v časoch pohotovostných služieb vychádzajú podľa Lucie Šmidovičovej z legislatívnych zmien odboru zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja.

Lekárne v nákupných centrách

Pohotovostné služby v Trnave a Piešťanoch zabezpečujú počas pracovných dní a víkendov lekárne, ktoré sú umiestnené v nákupných centrách, od 8:00 do 21:00. Cez sviatky budú mať pohotovostné služby lekárne podľa rozpisu mimo nákupných centier, otvorené budú tiež od 8:00 do 21:00.

Podobne to bude aj v okresoch Dunajská Streda a Hlohovec, otváracie hodiny tu však budú o hodinu kratšie, teda od 8:00 do 20:00.

V okresoch Senica a Skalica budú pohotovosti cez týždeň a víkendy takisto zabezpečovať lekárne v nákupných centrách s otváracími hodinami od 8:00 do 20:00, cez sviatky budú mať pohotovosti lekárne mimo nákupných centier v čase od 8:00 do 12:00 a od 16:00 do 20:00.

Vystriedajú sa všetky lekárne

V Galante sa budú, tak ako doteraz, v pohotovostných službách striedať všetky lekárne v meste. Cez pracovné dni, víkendy aj sviatky budú mať pohotovosti v čase od 8:00 do 21:00.

Podľa Lucie Šmidovičovej sa na poskytovaní pohotovostných služieb dohodol Trnavský samosprávny kraj s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti a Slovenskou lekárenskou komorou.

Ľudia by si podľa nej mali v prípade potreby vopred zistiť otváracie hodiny konkrétnej lekárne, všetky potrebné informácie o pohotovostných službách nájdu na stránke www.trnava-vuc.sk