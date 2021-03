Pokles počtu infekcií sa zrejme skončil, len za posledný týždeň pribudlo v Európe milión nakazených

V Európe bol minulý týždeň zistený jeden milión nových prípadov nákazy koronavírusom. Išlo o zvýšenie o 9 percent v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Zároveň sa skončil šesť týždňov trvajúci pokles počtu potvrdených nových infekcií.

Vyplýva to z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge uviedol, že motorom rastu počtu nákaz je šírenie nových variantov vírusu, ale aj „otváranie spoločnosti, ak sa nerobí bezpečným a riadeným spôsobom“.

Výrazne sa v európskych krajinách šíri britský variant koronavírusu a podľa WHO je dominantný prinajmenšom v desiatich štátoch, a to vo Veľkej Británii, Dánsku, Taliansku, Írsku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Izraeli, Španielsku a Portugalsku.

Tento variant je až o 50 percent nákazlivejší ako vírus, ktorý sa šíril vlani na jar, a viac sa mu darí prekonávať opatrenia, ktoré boli pôvodne účinné. Vedci pritom dospeli k záveru, že je aj smrteľnejší.