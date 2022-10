Popradská nemocnica čelí drahým energiám aj výpovediam desiatok lekárov. Čo sa bude diať, ak odídu?

Zložitú situáciu v súvislosti s energetickou krízou zažíva aj popradská nemocnica. Pocítila to hlavne začiatkom roka, keď fakturácia za energie za prvé dva mesiace dosiahla výšku celoročnej v roku 2021. Skonštatoval to pre médiá jej generálny riaditeľ Jozef Tekáč.

„Podľa odhadov budú náklady na energie pre nemocnicu v tomto roku vyššie v porovnaní s minulým rokom o 1,6 milióna eur,“ uviedol.

Nemocnici sa ako obchodnej spoločnosti ale podľa jeho slov zatiaľ darí platiť záväzky v lehotách, snaží sa však šetriť tam, kde sa dá. Energie tam majú zakontrahované do marca 2023.

Museli zaviesť úsporné opatrenia

V nemocnici v Poprade už zaviedli manuál úsporných opatrení.

„Navýšené platby za energie nie sú v celej výške kompenzované platbami od zdravotných poisťovní, ktoré predstavujú náš hlavný príjem, čo sa týka financovania prevádzky nemocnice,“ priblížil Tekáč. Peniaze tak nemocnica podľa jeho slov hľadá aj v rámci rôznych úsporných opatrení.

„Stanovili sme na ošetrovacie jednotky počet vykurovacích elektrických telies. Máme nastavenú kontrolu, aby sa tieto ohrievače po odchode z pracovísk vypínali. Meníme bežné svietidlá za LED-kové, zateplili sme časť niektorých budov,“ vymenoval. Okrem toho hľadajú aj možnosti, ako ušetriť v rámci spotreby tepla.

Nemocnica musí spĺňať normy

Podľa riaditeľa však nemocnica ako ústavné zdravotnícke zariadenie musí spĺňať určité normy. „Musíme dodržať teplotný komfort, ktorý je stanovený normou pre pacientov a rovnako pre pracujúci personál,“ dodal.

Nemocnica má zároveň pripravený rozsiahly energetický projekt, s ktorým sa chce uchádzať o prostriedky z projektu obnovy. Zahŕňa aj výstavbu novej kotolne či zelené riešenia energií.

Krízové plány pre odchod lekárov

Okrem úsporných opatrení museli v Poprade pripravovať aj krízové plány v súvislosti s výpoveďami zo strany lekárov. V nemocnici ich podalo 85 z nich, čo je zhruba 30 percent lekárskeho stavu. Tí by mali odísť 1. decembra. V takom prípade je podľa riaditeľa v hre zlučovanie oddelení, redukcia prevádzky oddelení, a zrejme redukcia na neodkladnú alebo len ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

„Máme už konkrétne plány pripravené, týka sa to predovšetkým operačných oddelení, kde by prichádzalo do úvahy zlučovanie. Máme kombináciu oddelení, kde máme výpovede zhruba na úrovni 50 percent lekárskeho stavu, ale aj oddelenia, kde nemáme žiadnu výpoveď, teda vieme ich spojiť a zabezpečiť nevyhnutnú prevádzku a poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ dodal s tým, že s lekármi, ktorí podali výpovede, komunikuje.