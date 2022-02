Prečo náš imunitný systém nedokáže zlikvidovať koronavírus? Vedci hovoria o zámernej stratégii

Množstvo ľudí sa pravdepodobne pýta, ako je možné, že náš imunitný systém dokáže čeliť v rámci prevencie závažným ochoreniam, ale v prípade koronavírusu, nedokáže zastaviť reinfekciu.

Stratégia imunitného systému

Vedci na túto otázku zatiaľ nemajú jednoznačnú odpoveď. Domnievajú sa však, že ide o akúsi zámernú stratégiu nášho imunitného systému. Uviedol to imunológ z amerického inštitútu zdravia Jonathan Yewdell pre podcast This Week In Virology.

Svoje tvrdenie v rozhovore vysvetlil tým, že primárnym cieľom imunitného systému je udržať nás nažive. V prípade koronavírusu to zjavne vyhodnotil tak, že šírenie infekcie jednoducho netreba zastaviť a pre telo je lepšie, ako sa s ňou aj opakovane vysporiada.

Misia je splnená, ak sa zotavíte

Odborník zároveň pripomenul, že imunitný systém nie je schopný zlikvidovať každú jednu chorobu, s ktorou sa stretne. Dobrou správou však je, že sa ňou vie spoločnosť postupom času vyrovnať.

„To je vo väčšine prípadov veľmi dobré. Pravdepodobne si to nemyslíte vtedy, keď ležíte doma s horúčkou, bolí vás celé telo, že sa neviete ani len pohnúť, ale pokiaľ sa zotavíte, misia je splnená,“ zhodnotil virológ.

Viac infikovaných, ale menej úmrtí

Slová vedca potvrdzuje aj fakt, že v prípade reinfekcie koronavírusom, sú vo väčšine prípadov príznaky miernejšie a oveľa menej ľudí končí v nemocniciach. Nepochybne k tomu prispela aj skutočnosť, že od prvého potvrdeného prípadu vo Wu-chane vírus už niekoľkokrát zmutoval.

Zároveň pribúda ľudí, ktorí ochorenie prekonali, čím sa buduje prirodzená kolektívna imunita alebo pribúda záujemcov o očkovanie, vďaka ktorému sa výrazným spôsobom znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

„Budúcnosť COVID-19 začína byť o niečo jasnejšia. Budeme mať pravdepodobne oveľa viac infikovaných, ale veríme, že oveľa menej hospitalizácií a úmrtí,“ skonštatoval.