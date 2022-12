Pri zmene zdravotnej poisťovne vzniká povinnosť oznámenia skutočnosti zamestnávateľovi či ošetrujúcemu lekárovi

So zmenou zdravotnej poisťovne sa spája aj povinnosť. Je potrebné nahlásiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi. A to najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny. Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým.

Ako pokračovala manažérka komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Eva Peterová, o zmene je potrebné informovať aj klientovho ošetrujúceho lekára.

„Hlavne v prípade, ak máte schválenú alebo nedočerpanú liečbu v predchádzajúcej poisťovni, kde je potrebná žiadosť od ošetrujúceho lekára na pokračovanie liečby,“ pripomína Peterová. Pokiaľ svoju povinnosť poistenec zanedbá, môže mu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 331 eur.

Zdravotná poisťovňa odporúča skontrolovať aj výšku platieb. Od januára 2023 sa totiž zvýši minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO na 84,77 eura. Minimálna výška preddavku pre osoby so zdravotným postihnutím je v sume 42,38 eura. Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január do 8. februára.