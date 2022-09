Prvé centrum adoptívnej bunkovej liečby na Slovensku bude čoskoro otvorené, ide o terapiu pre pacientov s rakovinou krvi

aktualizované 20. septembra, 12:43

V nasledujúcich troch až štyroch týždňoch otvoria prvé centrum adoptívnej bunkovej liečby na Slovensku. Je to určitá forma génovej terapie pre pacientov s rakovinou krvi. Informovala o tom primárka z Národného onkologického ústavu v Bratislave Eva Mikušková na tlačovej besede pri príležitosti 6. ročníka konferencie Odhaľme rakovinu krvi.

Dôležitá včasná diagnostika

Líderka pre inovácie a pacientsku advokáciu Lymfoma a Leukémia Slovensko Miroslava Fövényes zdôraznila, že v prípade agresívnych lymfómov zohráva dôležitú úlohu čas. Včasná diagnostika je dôležitá, lebo sa znižujú nielen finančné náklady, ale aj fyzická a psychosociálna záťaž na pacienta. „To treba brať do úvahy, keď sa štát spolu s ďalšími aktérmi snaží robiť rozhodnutia v tejto oblasti,“ povedala Fövényes.

Ako upresnila, až 40 percent diagnostikovaných s lymfómom je v produktívnom veku 20 až 44 rokov. „Strácame aj na produktivite. Strata je až vo výške 1 bilióna 107 miliónov eur. Túto sumu by mohli priniesť ekonomike pacienti, ktorí by boli dobre preliečení a mohli sa vrátiť do pracovného života,“ kvantifikovala s tým, že od novej terapie v prvom rade očakáva vyliečenie a potom skvalitnenie života. Medzi klasickou terapiou, kedy pacient chodí s utrpením po dobu niekoľkých mesiacoch na chemoterapiu a modernou jednorazovou terapiou, je veľký rozdiel.

Látku považujú za investíciu

Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Róbert Babeľa pripomenul, že od 1. augusta platia podmienky na to, aby takéto progresívne, moderné a drahé inovácie mohli vstúpiť do bežnej kategorizácie a aby lekár nemusel žiadať výnimky od zdravotnej poisťovne. „Každú inovatívnu látku, ktorá prináša benefit pre pacienta, považujeme za investíciu, nie za náklad. To je snahou tímu ministerstva zdravotníctva,„ zdôraznil Babeľa.

Príchod génových terapií či imunoterapií pre pacientov s rakovinou krvi, ale aj ďalších inovatívnych terapeutických postupov umožnila novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Doposiaľ sa génové terapie pre pacientov s rakovinou krvi podávali v Českej republike.