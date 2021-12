Prvé dáta o novom variante omikron podľa Fauciho naznačujú, že nie je nebezpečný

Predbežné údaje o vážnosti o nebezpečnosti variantu koronavírusu omikron sú „mierne povzbudzujúce“. Povedal to v nedeľu hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci po zverejnení prvotných údajov z Juhoafrickej republiky, kde tento variant odhalili.

Fauci však upozornil, že potrebné sú ďalšie dáta, kým sa načrtne úplný obraz rizík variantu omikron. Informuje o tom portál cnbc.com.

Omikron sa šíri rýchlejšie

V Juhoafrickej republike sa omikron zreteľne rýchlejšie šíri, povedal Fauci a dodal, že „hoci je príliš skoro na nejaké definitívne vyhlásenia, zatiaľ to nevyzerá, že je veľmi nebezpečný“.

„Avšak musíme byť naozaj opatrní, kým určíme, že je menej vážny alebo, že naozaj nespôsobuje v porovnaní s delta variantom vážne ochorenie,“ konštatoval Fauci.

Nový variant potvrdili v 15 amerických štátoch

Hlavným poznatkom uvedeným v správe Juhoafrickej medicínskej výskumnej rady je to, že väčšina pacientov nepotrebuje kyslíkovú podporu a väčšinu pacientov do COVID oddelení prijali náhodne a to preto, že existovali iné zdravotné alebo chirurgické dôvody pre ich hospitalizáciu.

Variant koronavírusu omikron do nedele potvrdili v najmenej 15 štátoch USA a predpokladá sa, že tento počet bude rásť.