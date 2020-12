Prvé dávky vakcín proti ochoreniu COVID-19 dorazili do Česka, sprevádzala ich vojenská polícia

Prvá dodávka vakcín firmy Pfizer proti koronavírusu dorazila v noci na sobotu do Českej republiky. Od hraničného priechodu Rozvadov ju sprevádzala vojenská polícia. V sobotu ráno si pražská Fakultná nemocnica v Motole prevzala prvých 9 750 dávok vakcíny.

Časť vakcín smerovala do ďalších troch pražských nemocníc, a to do Všeobecnej fakultnej nemocnice, Ústrednej vojenskej nemocnice a Nemocnice Na Bulovce a do dvoch nemocníc v Brne. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

České nemocnice, do ktorých vakcína Pfizer putuje, majú potrebné vybavenie na to, aby ju skladovali pri teplote -70 stupňov Celzia.

V priebehu nasledujúceho týždňa by do Česka malo prísť ďalších 19 500 dávok vakcíny a v priebehu januára približne 320-tisíc dávok.

Očkovanie v štyroch pražských a dvoch brnianskych nemocniciach by sa malo začať v nedeľu ráno. Zatiaľ je určené predovšetkým pre zdravotníkov. Ako jeden z prvých sa zaočkovať dá aj český premiér Andrej Babiš.