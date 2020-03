Rakovinu odhalí ešte pred prvými príznakmi. Nový krvný test razí revolúciu v diagnostike

Vedci vytvorili krvný test, ktorý dokáže nájsť viac ako 50 typov rakoviny ešte predtým, ako sa u človeka objavia prvé príznaky, informuje BBC.

Pomáha diagnostikovať nádory v čase, keď je ich liečba jednoduchšia. Test hľadá chemické zmeny v bezbunkovej DNA, ktorú do krvného obehu vylučujú nádory.

Na výskume spolupracujú americkí experti z Dana-Farber Cancer Institute a Harvard Medical School a ich britskí kolegovia z Francis Crick Institute a University College London. Otestovali viac ako štyritisíc vzoriek, pričom niektorí pacienti boli zdraví, iní zas mali rakovinu. V 96 % prípadov test odhalil typ rakoviny. Viac ako 99 % pozitívnych výsledkov bolo správnych, no podľa vedcov je ešte potrebné ďalšie skúmanie.

Prebieha klinické testovanie

Štúdiu podporuje výrobca krvných testov Grail. Jeden z vedúcich tímu Geoff Oxnard vyhlásil, že je s doterajším výsledkom spokojný. „Tento krvný test má zjavne všetky vlastnosti potrebné na určenie niekoľkých typov rakoviny v celej populácii. Všetci sa pýtajú, kedy bude test, ako je tento, pripravený na použitie,“ povedal a dodal, že ho už v obmedzenom režime používajú pri klinických testoch. „

Pred tým, ako ho budeme môcť bežne využívať, budeme pravdepodobne musieť počkať na výsledky týchto klinických skúšok, aby sme úplne pochopili, ako funguje,“ objasnil.

Obrovský pokrok v liečbe rakoviny

„Nájdenie rakoviny v ranom štádiu, keď je menej agresívna a dokážeme ju ľahšie liečiť, má obrovský potenciál pri záchrane životov a my veľmi potrebujeme technické inovácie, ktoré tento potenciál prenesú do reality. I keď je tento test ešte na začiatku, doterajšie výsledky sú povzbudzujúce. Je však potrebné ďalšie skúmanie jeho schopnosti zachytiť rakovinu v ranom štádiu a potrebujeme zistiť, ako by skutočne fungoval pri skríningu rakoviny,“ vyhlásil David Crosby z Cancer Research UK.