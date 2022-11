Rektori majú pripraviť návrhy, ako navýšiť počet medikov na fakultách. Matovič zdôraznil, že jeho ponuka naďalej platí (video)

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) očakáva od predstaviteľov lekárskych fakúlt návrhy na zvýšenie počtu slovenských medikov študujúcich na Slovensku.

Matoviče plány s medikmi

Na brífingu po stretnutí s predstaviteľmi lekárskych fakúlt k ich financovaniu to uviedol šéf rezortu zdravotníctva. Tieto návrhy by rezort podľa neho zapracoval do rozpočtu a stanovil jednotnú koncepciu vzdelávania lekárov na Slovensku do budúcnosti.

Minister financií a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič po stretnutí zdôraznil, že jeho ponuka na zvýšenie počtu slovenských medikov študujúcich na Slovensku naďalej platí.

Táto otázka však nie je ešte uzavretá, diskutovať sa podľa neho bude aj v akademických senátoch lekárskych fakúlt. Predstavitelia lekárskych fakúlt podľa Matoviča očakávajú garanciu dlhodobého plánu vzdelávania lekárov. „Je to prvé stretnutie, verím, že na konci dosiahneme dohodu,“ povedal.

Obmedzenie kapacít pre zahraničných študentov

Počet slovenských medikov študujúcich na Slovensku v jednom ročníku na niektorej zo štyroch lekárskych fakúlt by sa mal zvýšiť o 500 na 1 200. Na minulotýždňovej tlačovej besede to uviedol minister financií.

Upozornil na to, že v súčasnosti študuje v jednom ročníku 690 slovenských medikov, 430 zahraničných medikov a fakulty by vedeli na štúdium umiestniť ďalších 100 medikov.

Ak by namiesto zahraničných študentov prijali lekárske fakulty študentov zo Slovenska, počet slovenských medikov by sa mohol zvýšiť o 500. Podľa ministra financií si to vyžiada 5 miliónov eur na jeden ročník, čo by pri šiestich ročníkoch štúdia predstavovalo 30 miliónov eur.

