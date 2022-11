Rozpočet na lieky treba zvýšiť aspoň o 50 miliónov, inak budú výrobcovia nútení odísť, tvrdí AOPP

V návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok nie je naplánovaný ani taký objem peňazí na lieky a zdravotnícke pomôcky, aký bol schválený Národnou radou SR pri schvaľovaní novely zákona o úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok. V tlačovej správe na to poukazuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP).

Rozpočet na lieky

„Zmena zákona bola schválená s očakávaným dopadom a potrebou navýšenia rozpočtu na lieky takmer o 50 miliónov eur oproti roku 2022, čo sme považovali za nedostatočné,“ upozornila AOPP.

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 však napokon počíta s navýšením len o 4 milióny eur.

Očakávania, že výrobcovia znížia ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, povedú len k zníženiu dostupnosti liečby, pretože výrobcovia budú nútení zo slovenského trhu odísť, tvrdí AOPP. Zástupcovia odborných, profesijných, záujmových združení, odborov a organizácií na Slovensku už niekoľko týždňov upozorňujú na fakt, že vyššie náklady spojené s nárastom cien energií a infláciou sa dotkli aj tejto sféry.

Najdynamickejšie sa rozvíjajúca oblasť

Aj napriek tomu, že trh so zdravotníckymi pomôckami je najdynamickejšie sa rozvíjajúcou oblasťou, zákon o štátnom rozpočte na budúci rok počíta so znížením financií pre túto sféru oproti tomuto roku až o 3 milióny eur. Mnohí pacienti, a to aj napríklad akútni po bežných zlomeninách, sa podľa asociácie bez potrebných zdravotníckych pomôcok nezaobídu.

AOPP sa zásadne ohradila proti vyhláseniam, že navýšenie peňazí pre lekárov v štátnych nemocniciach pôjde na úkor financií vyčlenených pre iné oblasti.

„Pacienti potrebujú všetkých lekárov a zdravotníkov, rovnako ako dostupné lieky a zdravotnícke pomôcky,“ dodáva.