Schváli WHO očkovanie vakcínou Sputnik V? Ruský minister tvrdí, že hlavnou brzdou je administratíva

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ stále posudzuje údaje o ruskej vakcíne proti koronavírusu Sputnik V. Uviedla však, že neočakáva skoré rozhodnutie o tom, či ju schváli pre núdzové použitie.

WHO sa takto vyjadrila po tom, ako ruský minister zdravotníctva Michail Muraško v uplynulých dňoch povedal, že k hlavným brzdám procesu týkajúceho sa schvaľovania vakcíny Sputnik V na pôde WHO patria administratívne problémy.

Prejav medzinárodnej dôvery

Schválenie ruskej očkovacej látky Svetovou zdravotníckou organizáciou by bolo prejavom medzinárodnej dôvery voči vakcíne. Zároveň by mohlo otvoriť cestu pre zaradenia látky Sputnik V do programu COVAX, ktorý organizuje WHO a jej kľúčoví partneri.

V rámci programu sa dodávajú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 mnohým krajinám vo svete podľa toho, ako naliehavo ich potrebujú.

Niekoľko vakcín na núdzové použitie

„Rovnako ako v prípade iných kandidátskych vakcín WHO naďalej hodnotí očkovaciu látku Sputnik V z rôznych výrobných závodov a rozhodnutia o ich zaradení na zoznam vakcín pre núdzové použitie zverejní, keď všetky údaje budú k dispozícii a skúmanie sa uzavrie,“ konštatovala WHO vo vyhlásení.

Doteraz na núdzové použitie Svetová zdravotnícka organizácia odobrila vakcíny firiem Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac a Sinopharm.