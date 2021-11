Situácia v Ľubovnianskej nemocnici sa mierne zlepšila, riaditeľ dopraje unaveným zdravotníkom oddych

Situácia v Ľubovnianskej nemocnici na COVID oddeleniach sa mierne zlepšila. V úvode tohto týždňa tam majú 24 ľudí na kyslíkovom oddelení, z toho sú šiesti na high flow ventilácii.

Piati hospitalizovaní sú na umelej pľúcnej ventilácii, pričom v krátkom čase by sa podľa riaditeľa nemocnice Petra Bizovského mali zrejme dve z týchto lôžok uvoľniť, jedného pacienta totiž čaká prevoz, druhého extubácia.

V minulom týždni pritom ležalo na COVID oddeleniach 41 pacientov. Ako ďalej pre agentúru SITA povedal riaditeľ, znížili sa aj počty hospitalizovaných na detskom oddelení, kde dnes majú len jedno dieťa, pričom pred týždňom v pondelok tam mali siedmich hospitalizovaných vrátane rodičky s novorodencom.

Zdravotníkom doprajú dovolenky

Zlepšenie pociťuje nemocnica aj čo sa týka samotných zamestnancov. V piatok evidovala len jedného zdravotníckeho pracovníka a ďalšie nezdravotníckeho, ktorí boli na PN pre COVID.

„Efekt očkovania je tu zjavný. Aj keď zo začiatku sme mali aj očkovaných s ľahkým priebehom v karanténe, teraz je to, čo sa týka zamestnancov, dobré. Idem preto trochu vystriedať aj ľudí na COVID oddelení, aby si mohli aj oddýchnúť a podovolenkovať,“ informoval Bizovský.

Bielu medicínu však súčasná situácia aj naďalej podľa jeho slov pacifikuje, pretože sestry a lekári z ára sú naplno využívaní ako na bielom, tak aj na červenom áre. Riaditeľ nemocnice poukázal zároveň na to, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský síce vydal príkaz na obmedzenie takzvanej bielej medicíny, chýba mu však k tomu dokument.

„Žiaden papier k tomu ani nemáme, potom, keď sa niečo zanedbá, bude to na tých zdravotníckych oddeleniach,“ poznamenal.

Záujem o očkovanie klesol

V nemocnici vo vakcinačnom centre pokračuje očkovanie. Otvorené je v pondelok a v utorok pre neregistrovaných. Od stredy do piatka tam očkujú registrovaných. V piatok vakcíny podávajú aj deťom vo veku od 12 do 17 rokov. No kým ešte pred viac ako týždňom evidovala nemocnica zvýšený záujem o očkovanie, najnovšie počet záujemcov opäť klesol.

„Dnes aj v utorok fungujeme bez registrácie a nemáme tu takmer nikoho. Z očkovania asi nebude nič. Vyzerá to tak, že ani dvojkári sa všetci nepotvrdia treťou dávkou vakcíny, aké percento z toho bude, bojím sa povedať,“ skonštatoval Bizovský.

Poznamenal tiež, že ďaleko viac ľudí stojí pred mobilnými odberovými miestami na testovanie než je tých, ktorí sa prídu zaočkovať. Ľudí podľa jeho slov nevystrašil ani veľký počet hospitalizovaných, ani vysoká úmrtnosť, ani obmedzenia a možný lockdown pre neočkovaných, o ktorom sa nahlas hovorí.

Bojujú s nízkou zaočkovanosťou

Okres Stará Ľubovňa je už šiesty týždeň v treťom stupni ohrozenia, teda v čiernej farbe. Jeho zaočkovanosť bola k 18. novembru na úrovni 35,84 percenta. V úvode minulého týždňa zaočkovanosť nad 50 rokov veku predstavovala 59,7 percenta.

Ako ďalej informoval primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko, v piatok sa v kultúrnom dome nechalo zaočkovať 147 ľudí. Očkovať sa tam bude aj v závere tohto týždňa jednodávkovou vakcínou Janssen od Johnson & Johnson.