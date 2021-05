Slováci si budú môcť vybrať vakcínu proti COVID-19 najneskôr 7. júna, do systému pribudne aj Sputnik

Systém voľného výberu vakcín by mal fungovať najneskôr 7. júna. Zaradiť do tohto systému sa má po novom aj ruská vakcína Sputnik V. Do očkovacej stratégie plánuje rezort zdravotníctva opätovne doplniť aj vakcínu AstraZeneca, závisieť to však bude od jej dodávok v ďalších týždňoch.

Aktuálne totiž prišlo množstvo, ktoré takmer presne vystačí pre ľudí, ktorí čakajú na očkovanie druhou dávkou. „Necháme na ľudí, akú vakcínu si vyberú,“ povedal na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.