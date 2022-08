Slovenskí pacienti majú k dispozícii viac nových inovatívnych liekov, ministerstvo sa snaží dobehnúť deficit

V druhom kvartáli tohto roka sa v medziročnom porovnaní zdvojnásobil počet nových inovatívnych liekov, ktoré budú k dispozícii pacientom na Slovensku. Za druhý štvrťrok 2022 kategorizačná komisia schválila celkovo 24 liekov. V rovnakom období minulého roka ich bolo 12.

Do zoznamu kategorizovaných liekov pribudli lieky na onkologické, kardiologické či neurologické ochorenia. Od septembra sa proces kategorizácie ešte výraznejšie zefektívni, a to vďaka veľkej liekovej novele, ktorú parlament odobril koncom júna tohto roka. V tlačovej správe to uviedol komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

Dobiehanie deficitu

„Na ministerstve máme v rámci kategorizačných komisií ambíciu schvaľovať čo možno najvyšší počet inovatívnych liekov a dobiehať tak inovačný deficit, ktorý sa tu roky akumuloval. Vývoj medicíny napreduje čoraz rýchlejšie, a práve nové lieky dokážu efektívnejšie zachraňovať zdravie i životy pacientov na Slovensku,“ vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Róbert Babeľa.

Od prvého júla sú tak k dispozícii nové lieky na arteriálnu pľúcnu hypertenziu, na liečbu anémie, chronické srdcové zlyhanie alebo liečbu chronickej lymfocytovej leukémie. Výrazný posun nastal v dostupnosti úhrady moderných liekov na karcinóm pľúc.

Od septembra sa vstup inovatívnych liekov na slovenský trh podľa rezortu zefektívni. Umožňuje to lieková reforma, ktorú rezort pripravil aj v spolupráci s pacientskymi organizáciami. Parlament ju schválil v júni, prvýkrát sa použije v praxi na septembrovom zasadaní kategorizačnej komisie.

Prístup k najmodernejším liekom

„Prijatím reformy sa na jednej strane slovenským pacientom postupne sprístupňujú najnovšie, najmodernejšie a preukázateľne účinné lieky, na strane druhej sa odbúrali zbytočné časové prieťahy,“ pokračuje Róbert Babeľa.

Novela podľa ministerstva zásadne zlepšila podmienky pre vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na trh a odstránila rozdiely v prístupe pacientov k liečbe týmito liekmi. Zároveň zabezpečuje efektívne vynakladanie finančných prostriedkov.