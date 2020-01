Spišská Nová Ves chce vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Mesto Spišská Nová Ves chce zrekonštruovať budovu zdravotného strediska na sídlisku Západ I. Vytvorí z neho moderné Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Ako agentúru SITA informovala vedúca referátu rozvoja mesta mestského úradu Darina Paveleková, celkové oprávnené výdavky projektového zámeru sú približne 836-tisíc eur.

Mesto sa bude uchádzať o nenávratný príspevok vo výške 794-tisíc eur v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. Zvyšok plánuje financovať z vlastného rozpočtu.

Zrekonštruujú existujúce zdravotné stredisko

„Predmetom projektového zámeru je komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotného strediska na Hutníckej 20 tak, aby bol objekt moderne riešený a zabezpečil aj integráciu potrebných sociálnych služieb,“ uviedla Paveleková.

V novozriadenom Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti by mal mať priestor všeobecný lekár pre dospelých, rovnako aj pre deti a dorast. Ďalej to bude lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo, ako aj ďalší špecializovaní lekári.

Centrum sa bude týkať spádovej oblasti, ktorá zahŕňa Arnutovce, Danišovce, Harichovce, Iliašovce, Letanovce, Lieskovany, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce a Tepličku.

Chcú mať elektronické časenky

Mestskí poslanci schválili predloženie projektového zámeru v rámci dotačnej schémy Ministerstva zdravotníctva SR ešte v decembri minulého roka.

Predkladanie projektov v rámci výzvy je dvojkolové. Mesto k 31. decembru 2019 predložilo projektový zámer. V druhej fáze, po jeho vyhodnotení, sa bude podľa Pavelekovej predkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

„Obsahom projektu sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou jestvujúceho zdravotného strediska, zariadenie verejných priestorov a ambulancií materiálno-technickým vybavením v súlade s metodikou CIZS a vybavenie ambulancií, sociálneho poradenstva a spoločných priestorov modernými informačnými a komunikačnými technológiami (IKT), ako je výpočtová technika a moderný vyvolávací systém vo forme e-časenky,“ objasnila Paveleková.