Spoločnosť BioNTech zvýši produkciu vakcín o viac ako 50 percent, únii dodá ďalšie milióny dávok

Nemecká firma BioNTech dodá Európskej únii (EÚ) v druhom kvartáli ďalších 75 miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu, ktorú vyvinula v spolupráci so svojím americkým partnerom Pfizer. Informuje o tom televízia CNN s odvolaním sa na jej vyhlásenie.

„V druhom kvartáli môže byť do EÚ doručených do 75 miliónov ďalších jednotiek vakcín. Aby sme to dosiahli, zvýšime predtým naplánovanú produkciu 1,3 miliardy dávok vakcíny o viac ako 50 percent,“ vyjadril sa v stanovisku prevádzkový riaditeľ BioNTechu Sierk Poetting. Ako dodal, spoločnosť plánuje tento rok vyrobiť celkovo dve miliardy dávok.

Oznámenie od BioNTechu prišlo v čase, keď viaceré členské štáty EÚ čelia nedostatku vakcín. Pre obavy o zásoby vakcín v piatok Európska komisia sprísnila pravidlá pre export vakcín proti ochoreniu COVID-19 z bloku.