Starostovia a primátori z okresov Galanta a Šaľa odmietajú zaradenie galantskej nemocnice do najnižšej kategórie

So zaradením Nemocnice sv. Lukáša v Galante do 1. kategórie nemocníc v rámci prvej fázy kategorizácie nemocničnej siete nesúhlasia starostovia a primátori okresov Galanta a Šaľa, ako aj župní poslanci z týchto okresov.

Podľa podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Józsefa Berényiho majú obavy, že zaradením do najnižšej kategórie bude rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov galantského a šalianskeho ohrozený.

Nikto sa ich nepýtal

Nesúhlasné stanovisko, ktoré pošlú na ministerstvo zdravotníctva, na štvrtkovom stretnutí v Galante podpísalo podľa Berényiho asi 50 starostov a primátorov, ďalší ho chcú podpísať v najbližších dňoch. Stretnutie inicioval krajský poslanec a zároveň predseda strany Aliancia Krisztián Forró.

Podporu pre preradenie Nemocnice sv. Lukáša do 2. kategórie nemocníc na stretnutí deklaroval aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, podľa ktorého bola kategorizácia zo strany ministerstva zle odkomunikovaná.

„Nikto sa nás v tejto veci na nič nepýtal,“ povedal po stretnutí s vedením nemocnice a predstaviteľmi samospráv v Galante Viskupič. Informoval, že už listom oslovil ministerstvo zdravotníctva a chce sa stretnúť aj s ministrom.

Riaditeľka galantskej nemocnice Alexandra Pavlovičová deklarovala, že rozsah zdravotnej starostlivosti aj po zaradení nemocnice do 1. kategórie zostane zachovaný.

Nie je to jedno

Podľa župného poslanca a chirurga Ervína Chomču však nie je jedno, či bude nemocnica v 1. alebo v 2. kategórii.

„Keď budeme v jednotke, môžeme robiť všetky medicínske programy, ale podmienečne, teda len so súhlasom ministerstva a poisťovní. Keď budeme v dvojke, budeme všetky programy robiť povinne,“ vysvetlil rozdiel.

V Trnavskom kraji bola Fakultná nemocnica v Trnave zaradená do 3. kategórie, nemocnice v Skalici, Piešťanoch a Dunajskej Strede do 2. kategórie.

Nemocnica sv. Lukáša v Galante by ako jediná mala byť v prvej fáze kategorizácie nemocničnej siete zaradená do 1. kategórie, rovnako ako asi štyridsať ďalších nemocníc na Slovensku. Galantská nemocnica patrí do siete nemocníc Svet zdravia.