Štvrtou dávkou vakcíny proti COVID-19 by sa podľa prieskumu dalo zaočkovať 40 percent opýtaných

Spolu 40,2 percenta opýtaných by bolo ochotných zaočkovať sa štvrtou dávkou proti ochoreniu COVID-19. Naopak, 57,1 percenta by sa asi nedalo alebo určite nedalo zaočkovať.

Zvyšných 2,7 percenta respondentov nevedelo alebo nechcelo odpovedať na otázku. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ.

Mladší a starší sú ochotnejší

Vyššiu ochotu teraz sa zaočkovať, ak by lekári odporúčali aj štvrtú dávku vakcíny proti COVID-19, deklarovali muži. Určite alebo asi by bolo ochotných sa zaočkovať 44 percent opýtaných mužov, kým zo žien to bolo 35 percent.

Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, vyššiu ochotu očkovať sa vyjadrili ľudia vo veku od 18 do 33 rokov a vo veku 66 a viac rokov.

Štvrtou dávkou by sa dalo zaočkovať 54 percent vysokoškolsky vzdelaných, pričom platí, že so zvyšujúcim sa vzdelaním rastie podiel tých, ktorí sú ochotní ísť na štvrtú dávku.

Z krajov vyjadrili najvyššiu ochotu obyvatelia Bratislavského, Košického a Trenčianskeho kraja. Občania maďarskej národnosti by sa dali zaočkovať vo väčšej miere ako občania slovenskej národnosti.

Voliči Smeru by väčšinou nešli

Zaočkovať by sa dalo až 72 percent voličov Progresívneho Slovenska a 67 percent voličov strany SaS. Za nimi so 62 percentami nasledujú voliči politického hnutia OĽaNO – NOVA -Kresťanská únia – Zmena zdola.

Z voličov KDH by išlo na štvrtú dávku 56 percent, z voličov HLAS – Sociálna demokracia 38 percent opýtaných. Len 13 percent voličov strany SMER – Sociálna demokracia by sa určite alebo možno dalo zaočkovať štvrtou dávkou.

Prieskum prebiehal od 7. do 14. júla na vzorke tisíc respondentov. Výskumná vzorka bola reprezentatívna voči dospelej populácii Slovenska z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, kraja a národnosti. Prieskum realizovala agentúra AKO, ktorá pôsobí na trhu 30 rokov.