Talianski lekári a sestry môžu prísť o mzdy, ak sa nedajú zaočkovať proti koronavírusu

Lekári a zdravotné sestry v Taliansku, ktorí odmietnu vakcináciu proti koronavírusu, by mohli byť preložení na iné pracovisko alebo by im mohli pozastaviť vyplácanie miezd. Vyplýva to z nového vládneho uznesenia.

Talianska vláda toto opatrenie schválila v rámci najnovších predpisov zameraných na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19. Povinnosť zdravotníkov dať sa zaočkovať k nim zaradili po tom, ako sa dôvodom šírenia vírusu v niekoľkých nemocniciach v poslednom období stalo to, že zamestnanci neboli zaočkovaní.

Taliansko medzi prvými očkuje zdravotnícky personál a tri milióny z doteraz podaných desiatich miliónov dávok vakcín v krajine boli určené pre zdravotníkov. Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza uviedol, že prevažná väčšina zdravotníkov súhlasila s bezplatnou vakcináciou, ale niektorí to odmietajú.

K ďalším opatreniam v Taliansku patrí vylúčenie trestnej zodpovednosti zdravotníckeho personálu, ktorý podáva vakcíny, ak očkovanie urobili správne. Niektorí všeobecní lekári v Taliansku sa totiž podávaniu vakcín vyhýbali pre obavy z právneho postihu, ak sa u ich pacientov prejavia negatívne účinky.