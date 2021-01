Tím expertov WHO navštívil vo Wu-chane nemocnicu, kde sa liečili prvé pacienti s COVID-19

Tím expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v piatok navštívil nemocnicu, o ktorej Čína tvrdí, že pred viac ako rokom ošetrovala prvých pacientov s ochorením COVID-19. Odborníci WHO sa najprv v hoteli stretli s čínskymi predstaviteľmi a neskôr sa vybrali do terénu v meste Wu-chan.

Podľa oficiálnych záznamov Číny lekár Čang Ťi-sien 27. decembra 2019 nahlásil prvé prípady koronavírusu, vtedy ako „zápal pľúc neznámeho pôvodu“. WHO už dávnejšie uviedla, že jej experti budú požadovať podrobné informácie a plánujú sa zhovárať s rôznymi osobami, vrátane prvých pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19.

Plánujú navštíviť aj trh

Experti taktiež plánujú navštíviť miestny trh Huanan Seafood Market, ktorý sa spája s prvými prípadmi koronavírusu, virologický inštitút vo Wu-chane, tamojšie centrum pre kontrolu chorôb či rôzne laboratóriá.

Pátranie po pôvode nového koronavírusu vyvolalo viaceré obvinenia z krytia a politické napätie, predovšetkým medzi administratívou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a Pekingom.

Väčšina expertov sa domnieva, že koronavírus, známy pod označením SARS-CoV-2, pochádza zo zvierat v Číne, pravdepodobne z netopierov. WHO preto dala dohromady 10-členný tím, ktorý preskúma aj túto teóriu.

Vláda štedro dotovala domáci výskum

Agentúra AP nedávno pri vyšetrovaní zistila, že čínska vláda dosiaľ prísne kontrolovala všetok výskum pôvodu koronavírusu v domácich podmienkach, no zároveň ho dotovala štedrými grantmi. Monitorovala všetky zistenia vedcov a tí si museli zverejnenie akýchkoľvek údajov nechať schváliť pracovnou skupinou riadenou čínskym vládnym kabinetom.

Štátne médiá taktiež pracovali s teóriami naznačujúcimi, že koronavírus mohol mať pôvod inde ako v Číne.