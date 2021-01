Trnava sa chystá na masívne víkendové testovanie, Hlohovec plánuje odbery na štyri dni

Mesto Trnava pripravuje plošné testovanie na COVID-19 predbežne počas víkendu 23. a 24. januára. K dispozícii by podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej malo byť asi 45 odberných miest, ich umiestnenie bude zväčša rovnaké ako pri plošnom testovaní na prelome októbra a novembra minulého roka.

Samospráva okrem toho podľa nej pracuje na systéme elektronického prihlasovania sa, aby sa tak skrátili čakacie lehoty na odberových miestach. Trnavská radnica pripúšťa možné zmeny, o ktorých bude informovať.

Primátor Hlohovca požiadal firmy o pomoc

V Hlohovci plánujú podľa primátora Miroslava Kollára testovať od soboty 23. januára do utorka 26. januára, teda štyri dni.

Mesto má podľa neho kapacity na pretestovanie asi 8 000 ľudí, na jeseň sa na plošnom testovaní v Hlohovci zúčastnilo asi 13-tisíc ľudí, preto samospráva požiada o súčinnosť veľkých zamestnávateľov. Od nich očakáva testovanie svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Do prírody len s testom

Testovať chcú aj viaceré väčšie obce v okolí Trnavy, ako napríklad Jaslovské Bohunice, Šúrovce a ďalšie, ktoré už požiadali o možnosť zriadiť mobilné odberové miesta. Chýbajú im však bližšie informácie k testovaniu. Tie by mali dostať na pondelkovej pracovnej porade na Okresnom úrade v Trnave.

Vláda v nedeľu 17. januára rozhodla o celoplošnom testovaní, ktoré sa má konať od 18. do 26. januára. Od stredy 27. januára sa ľudia aj pri ceste do práce alebo do prírody budú musieť preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu.