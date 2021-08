Účinky a zdravotné výhody legálneho CBD

CBD, známe aj pod názvom kanabidiol, je zlúčenina extrahovaná z rastliny konopy, ktorá sa teší čoraz väčšej obľube. Hoci si mnoho ľudí spája slovo konopa najmä s marihuanou, do čeľade konopovitých patria aj ďalšie rastliny. Zatiaľ čo THC (tetrahydrokanabinol) nachádzajúce sa v marihuane má omamný účinok, CBD extrahované z konopy neovplyvňuje stav mysle. Viac informácií o účinkoch a zdravotných prínosoch legálneho CBD nájdete nižšie.

Čo je to CBD?

CBD je prírodná zlúčenina extrahovaná z rastliny konopy siatej. Na rozdiel od THC prítomného v marihuane nemá psychoaktívne účinky. Preto nespôsobuje eufóriu, otupenosť ani iné zmeny stavu vedomia.

Alternatívna medicína aj vedecká komunita venujú potenciálnym medicínskym aplikáciám CBD oleja značnú pozornosť. Jeho priaznivé účinky na zdravie sa skúmajú pri stavoch, ako sú neurologické poruchy, poruchy spánku, chronický zápal a chronická bolesť.

CBD olej sa dá ľahko zameniť s konopným olejom, ktorý je dostupný v lekárňach a obchodoch so zdravou výživou. Dôležitým rozdielom medzi konopným olejom a CBD olejom je, že ten prvý sa vyrába z konopného semena, zatiaľ čo USA medical extrahuje CBD zo stoniek konopy. Pri kúpe CBD produktu uprednostnite výživové doplnky s obsahom 0,0 % THC, teda celospektrálne, ktoré sú v súlade so slovenskou legislatívou.

Je používanie CBD oleja na Slovensku legálne?

Podľa všeobecného nariadenia EÚ sú CBD produkty s obsahom THC nižším než 0,2 % legálne. Je dôležité poznamenať, že toto nariadenie sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť. Napríklad Taliansko a Slovensko mali donedávna prísnejšie predpisy pre produkty CBD než zvyšok EÚ. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že CBD sa nedá považovať za omamnú látku.

Na Slovensku nie je nákup, prechovávanie a používanie CBD produktov v rozpore so zákonom. Ak máte chuť vyskúšať produkt CBD, nemusíte sa obávať právneho postihu.

Foto: Pixabay

Účinky a možné zdravotné výhody CBD podľa výskumov

CBD proti úzkosti a poruchám spánku

V štúdii uverejnenej v roku 2019 sa skúmalo 72 dospelých osôb s úzkosťou a spánkovými poruchami. Cieľom štúdie bolo preskúmať účinky konzumácie CBD na tieto stavy. Už po 30 dňoch sa u 79,2 % účastníkov znížila úzkosť a u 66,7 % sa zlepšila kvalita spánku. Miera zisteného zlepšenia mierne kolísala. Výsledky štúdie naznačujú, že užívanie CBD môže prispieť ku zníženiu chronickej úzkosti.

V inej prípadovej štúdii (Zdroj: Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report, 12.10.2016) sa zistilo, že používanie CBD oleja môže prispieť k prekonaniu spánkovej poruchy spôsobenej posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Prípadová štúdia opisuje zlepšenie kvality a množstva spánku u 10-ročného dievčaťa s poruchami spánku. Autori dospeli k záveru, že používanie kanabidiolového oleja môže pomôcť znížiť ťažkosti so spánkom u mladých dievčat s posttraumatickou stresovou poruchou.

CBD na liečbu neurologických ochorení

Podľa štúdie uverejnenej v časopise Neurological Sciences (Zdroj: Current application of cannabidiol (CBD) in the management and treatment of neurological disorders, 16.06.2020.)

Môže byť použitie CBD olejov sľubnou doplnkovou liečbou pri stavoch, ako sú:

chronická bolesť,

neuralgia tváre (neuralgia trojklanného nervu),

epilepsia,

tremor (trasenie),

psychiatrické poruchy.

Štúdia uverejnená v roku 2017 (Zdroj: Neurological Aspects of Medical Use of Cannabidiol, 09.08.2017) prišla k záveru, že užívanie doplnkov s obsahom CBD môže mať pozitívny vplyv na liečbu ochorení, ako sú Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, Huntingtonova choroba, amyotrofická laterálna skleróza a mozgová ischémia. Autori zdôrazňujú, že je potrebný ďalší výskum, aby sa zistili presné účinky CBD na zdravie.

Možný protizápalový účinok CBD

Podľa zistení vedeckej štúdie uverejnenej v roku 2010 (Zdroj: Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs 1.10.2010) môže mať CBD protizápalové účinky. Zápal slúži na ochranu organizmu a spôsobuje, že telo začne produkovať protizápalové látky a iné protilátky. Hoci zápalový stav je vo všeobecnosti liečivý, v niektorých prípadoch, ako je napríklad autoimunitné ochorenie, môže mať nesprávne fungovanie imunitného systému vážne nepriaznivé účinky na zdravie.

Kto by mal vyskúšať prípravky CBD?

Rastúca popularita prípravkov CBD nie je náhodná. Veľké množstvo vedeckých štúdií aj osobných skúseností užívateľov rovnako naznačujú, že CBD môže mať pozitívne účinky zdravie. Pre tých, ktorí radi experimentujú s bezpečnými metódami alternatívnej liečby, stojí CBD za vyskúšanie. Predtým, než sa rozhodnete pre nákup, je dôležité poradiť sa so svojím lekárom o možných vedľajších účinkoch.

CBD olej od USA Medical – experta na konopné extrakty prémiovej kvality s obsahom 0,0% THC

Foto: USA Medical

Spoločnosť USA Medical je výhradným domácim a východoeurópskym distribútorom produktov od amerického giganta Folium Biosciences, producenta CBD, ktorý má licenciu na výrobu farmaceutických surovín. Ich prírodné produkty na rastlinnej báze sú najvyhľadávanejšie prípravky s obsahom CBD na Slovensku.

Pri výrobe extraktov CBD na báze konopy špeciálne pre európsky trh sa spoločnosť Folium Biosciences riadi prísnym systémom kontroly a testovania kvality, na základe pokynov GMP (Good Manufacturing Practice). Všetky ich produkty majú registráciu CPNP.

CBD olej z ponuky USA medical je širokospektrálny, teda neobsahuje ani stopové množstvo THC. Je vyrobený moderným extrakčným procesom a obsahuje cenné esenciálne mastné kyseliny, fytokanabinoidy, terpény, steroly a flavonoidy, ktoré je možné extrahovať z konopy. Hodnotný CBD extrakt sa predáva rozpustený v zmesi kvalitného oleja z hroznových jadier, konopného oleja a pomarančového oleja. Cena tohto CBD oleja sa líši pri každej koncentrácii, ale čo sa týka pomeru ceny a kvality, patrí k najpriaznivejším v porovnaní s podobnými výrobkami na trhu.

Informačný servis