Urgentné prípady zo Záhoria ošetria po novom v Bratislave, kraj zoberie Malackám dotáciu

Urgentné zdravotné prípady zo Záhoria budú od januára smerovať do Bratislavy. V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.

„Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22:00 do 6:00 smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy. Nový systém ušetrí pacientom drahocenný čas,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že BSK zároveň podporí vznik modernej sanitkovej služby a skvalitnenie špecializovanej zdravotnej starostlivosti. „Ambulantná pohotovostná služba Nemocnice Malacky večer do 22:00 ostáva fungovať tak ako doteraz,“ doplnila.

Vznikne nová sanitková služba

Doteraz urgentné prípady zo Záhoria smerovali do Nemocnice Malacky, ktorá však nie je natoľko komplexná, aby dokázala vyriešiť všetky akútne problémy. „Podstatné množstvo pacientov napokon aj tak končilo v hlavnom meste,“ vysvetlil kraj a dodal, že sa rozhodol prestať dotovať urgentný príjem v súkromnej nemocnici v Malackách.

„Namiesto toho župa podporí zriadenie novej sanitkovej služby s moderným vybavením. Kraj tiež vyčlení financie na zlepšenie kvality služieb lekárov-špecialistov v regióne,“ doplnil BSK.

„Dnes sme sa so starostami zo Záhoria dohodli na riešení, ktoré v konečnom dôsledku pomôže najmä pacientom v život ohrozujúcich situáciách,“ doplnil predseda BSK Juraj Droba.

Zdravotná starostlivosť bude zabezpečená

Z pohľadu pacienta bude zdravotná starostlivosť o pacienta naďalej zabezpečená. „Ak ide o život, treba bezodkladne volať bezplatné číslo 155. To sú také prípady, keď dochádza k náhlemu ohrozeniu života, zdravia, vážnemu úrazu alebo došlo k nehode s väčšími následkami,“ vysvetlil riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay a dodal, že záchranná zdravotná služba nemá voziť pacientov do najbližšej nemocnice, ale do najbližšej nemocnice spôsobilej poskytnúť potrebnú starostlivosť.

„Preto mozgové príhody ani dnes nesmerujú do Nemocnice v Malackách, ktoré nemá neurologické oddelenie, intervenčnú rádiológiu ani neurochirurgiu. Podobne je to v prípade srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Už dnes má záchranná zdravotná služba nástroj, ako smerovať pacienta na príslušné pracovisko,“ uzavrel Szalay.