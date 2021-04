V Británií hlásia už druhý deň po sebe menší počet prípadov úmrtia na ochorenie COVID-19

Veľká Británia v nedeľu za uplynulých 24 hodín nahlásila už druhý deň v rade iba desať prípadov úmrtia na ochorenie COVID-19 a počet nových infekcií je na najnižšej úrovni od začiatku septembra.

Najnovšie údaje sú však iba za Anglicko a Škótsko, keďže Wales a Severné Írsko počas veľkonočnej nedele štatistické údaje o vývoji pandémie koronavírusu nezverejnili. V Anglicku a Škótsku počas uplynulých 24 hodín zaznamenali 2 297 prípadov nákazy. Informuje o tom portál news.sky.com.

Celkový počet ľudí, ktorým podali prvú dávku vakcíny proti koronavírusu, vo Veľkej Británii do nedele stúpol na 31,523 milióna. Počet úplne zaočkovaných sa zvýšil na 5,381 milióna.

Portál dodáva, že sa objavili správy o tom, že India, ktorá je kľúčovým dodávateľom vakcín vo svete, obmedzuje export do iných krajín, pretože v priebehu posledného mesiaca zaznamenala štvornásobné zvýšenie počtu infikovaných ľudí.

Britská vláda však napriek tomu stále verí, že splní svoje najbližšie ciele, a to ponúknuť do 15. apríla vakcínu všetkým obyvateľom vo veku nad 50 rokov a všetkým dospelým do konca júla.