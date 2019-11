V EÚ sa vlani vyrobili antibiotiká v hodnote takmer tri miliardy eur

V Európskej únii (EÚ) sa vyrobili v roku 2018 antibiotiká v hodnote takmer 3 mld. eur. Najväčším výrobcom bolo Taliansko, pričom v roku 2018 predstavovalo viac ako tretinu všetkých antibiotík vyrobených v EÚ.

Taliani vyrobili antibiotiká v hodnote vyše 1 mld. eur, čo predstavuje 34 percent z celkovej sumy EÚ. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Dovoz sa zvyšuje

Pokiaľ ide o obchod, členské štáty EÚ doviezli v roku 2018 antibiotiká v hodnote vyše 5 mld. eur, z čoho viac ako polovica pochádzala z nečlenských štátov EÚ.

V porovnaní s rokom 2008 sa hodnota dovozu antibiotík do členských štátov EÚ zvýšila o 34 percent. Členské štáty EÚ vyviezli antibiotiká za vyše 3 mld. eur, z čoho takmer dve tretiny smerovali do iných členských štátov EÚ. V porovnaní s rokom 2008 to predstavuje 13-percentné zníženie hodnoty celkového vývozu členských štátov EÚ.

Najväčším dovozcom antibiotík v roku 2018 bolo Nemecko. Doviezlo antibiotiká v hodnote 710 mil. eur z nečlenských štátov EÚ. Tento dovoz predstavuje štvrtinu celkového dovozu antibiotík mimo EÚ podľa hodnoty, čo z Nemecka robí najväčšieho dovozcu antibiotík do EÚ z krajín mimo EÚ. Za Nemeckom bolo Holandsko, Taliansko, nasledované Belgickom, Spojeným kráľovstvom, Španielskom, a Francúzskom.

Do únie sa dováža najmä zo Švajčiarska

Dovoz antibiotík z krajín mimo EÚ pochádzal hlavne zo Švajčiarska. Išlo o hodnotu vyše 1 mld. eur, čo predstavuje 39 % z celkových antibiotík mimo EÚ. Nasledovali Čína a Spojené štáty, Japonsko, Singapur, India a Južná Kórea.

Najväčším vývozcom antibiotík bolo Taliansko. Medzi členskými štátmi EÚ vyviezlo v roku 2018 antibiotiká v hodnote 440 mil. eur do nečlenských štátov EÚ, čo predstavuje viac ako tretinu celkového vývozu antibiotík mimo EÚ podľa hodnoty. Vďaka tomu je Taliansko pred Írskom najväčším vývozcom antibiotík mimo EÚ, za ktorým nasledujú Španielsko, Belgicko a Dánsko.