V Írsku preventívne navrhujú pozastaviť používanie vakcíny AstraZeneca

Írsky Národný poradný výbor pre imunizáciu (NIAC) odporučil pozastaviť používanie vakcíny proti koronavírusu od firmy AstraZeneca a Oxfordskej univerzity. Stalo sa tak po tom, čo Nórska lieková agentúra informovala o vážnych prípadoch krvných zrazenín u dospelých ľudí po očkovaní danou látkou. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Popredný írsky zdravotnícky predstaviteľ Ronan Glynn vysvetlil, že informácie z Nórska dostali v sobotu v noci. Hoci podľa neho zatiaľ neexistujú dôkazy o súvislosti s vakcínou a danými prípadmi, k rozhodnutiu dospeli z preventívnych dôvodov. NIAC by mal o používaní vakcíny AstraZeneca v nedeľu diskutovať.

Očkovanie spomenutou vakcínou, prípadne konkrétnymi šaržami, pozastavilo počas týždňa niekoľko krajín vrátane Dánska a Nórska. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok vyhlásila, že by krajiny nemali prestať s očkovaním danou očkovacou látkou pre obavy z krvných zrazenín, pretože dosiaľ nič nenaznačuje, že existuje spojitosť vakcíny so zvýšeným rizikom tvorby krvných zrazenín.

AstraZeneca sa vo vyhlásení pre írskeho vysielateľa RTÉ vyjadrila, že analýza bezpečnostných údajov vzťahujúcich sa na viac ako 17 miliónov dávok vakcíny nepreukázala žiadne dôkazy o zvýšenom riziku spomenutých zdravotných problémov a že v klinických štúdiách nespozorovali žiadne súvisiace trendy alebo vzorce.