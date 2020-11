V Kanade dostane vakcínu proti koronavírusu väčšina obyvateľov do septembra, oznámil premiér Justin Trudeau

Kanadský premiér Justin Trudeau v piatok uviedol, že viac ako polovica Kanaďanov dostane vakcínu proti ochoreniu COVID-19 do septembra budúceho roka. Vyslúžil si za to kritiku tých, ktorým sa nepáči, že Kanaďania nebudú medzi prvými národmi, ktoré dostanú liek proti koronavírusu.

Trudeau poznamenal, že Kanada si pravdepodobne bude musieť chvíľu počkať, pretože prvé vakcíny zrejme najprv dostanú občania krajín, v ktorých sa vyrábajú. Podotkol, že Kanada na rozdiel od USA, Spojeného kráľovstva a Nemecka nedisponuje zariadeniami na hromadnú výroby vakcín.

Opozícia premiérovi vyčíta, že nezabezpečil Kanaďanom prednostný prístup k vakcínam. Podľa predsedu kanadskej vlády by však očkovacie látky mali začať dovážať už začiatkom budúceho roka.

Neuviedol termín spustenia vakcinácie, no považuje za pozitívne, že ak všetko pôjde podľa plánu, mali by väčšinu Kanaďanov zaočkovať do budúceho septembra.

Ako skonštatovali kanadské zdravotnícke úrady, v prípade decembrového schválenia vakcíny od spoločnosti Pfizer na území 37-miliónovej Kanady by do konca marca 2021 mohli zaočkovať približne 3 milióny obyvateľov. Kanada si už u spomenutej spoločnosti rezervovala minimálne 20 miliónov dávok.