V košickej nemocnici leží najviac ľudí s COVID-19 od začiatku pandémie, pribúdajú aj mladší pacienti

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach sa aktuálne lieči 100 pacientov s ochorením COVID-19, čo je doposiaľ najvyšší počet. Siedmi z nich sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Informovala o tom Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia UNLP Košice.

Uplynulý víkend bol pre infektológov a anestéziológov UNLP mimoriadne náročný. Prijali spolu takmer 20 nových pacientov, ale ťažké dni majú ešte len pred sebou.

Prílev pacientov kopíruje aktuálnu situáciu

„Pribúdajú nám pacienti v mladom veku, do 60 rokov. Sú v kritickom stave, v ohrození života. Máme pacientov, ktorí sú už mesiac napojení na umelú pľúcnu ventiláciu a ich stav je naďalej vážny. Preto by som chcel vyzvať ľudí, aby dodržiavali stanovené pravidlá, minimalizovali kontakty, obmedzili rodinné stretnutia a návštevy obchodných centier,“ uviedol primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ján Michlík.

Pred viac ako tromi týždňami sa situácia zlepšovala. V UNLP sa liečilo približne 70 pacientov a Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny bolo takmer bez nového príjmu. Minulý týždeň sa situácia začala zhoršovať a počet pacientov prekročil 80, dnes je ich už 100.

„Kopíruje to situáciu so zákazom vychádzania a následným zvýšením mobility. S odstupom niekoľkých dní po uvoľnení obmedzení nám totiž začali pribúdať noví pacienti. Preto je možné predpokladať, že so zvýšeným pohybom ľudí pred Vianocami nám stúpne aj počet pozitívnych pacientov,“ konštatoval výkonný riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek.

Pomáhajú aj vojaci

Nákazu koronavírusom evidujú na asi 70 percent oddelení a kliník UNLP Košice, ale na žiadnom medicínskom pracovisku nebol počet infikovaných zdravotníkov alarmujúci. Z celkového počtu okolo 3 500 zamestnancov je infikovaných 127 zdravotníkov.

„Päťdesiat vyliečených zdravotníkov sa už vrátilo späť na svoje pracoviská. Aj preto sme zatiaľ neuzatvorili ani jedno oddelenie či kliniku,“ dodal Kizek,

V UNLP je poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti zabezpečené na 100 percent. Pomáhajú rezidenti, medici pracujúci na dohodu a v službách pri pacientoch s COVID-19 sa striedajú aj lekári a sestry z pracoviska na Triede SNP. Pomáha tiež šesť profesionálnych vojakov.