V niektorých českých krajoch už začal dominovať variant omikron, do týždňa až dvoch bude všade

V niektorých krajoch Českej republiky už začal dominovať variant koronavírusu omikron. Pre televíziu Nova to povedal šéf českej Medziodborovej skupiny pre epidemické situácie (MeSES) Petr Smejkal.

„Myslím si, že v niektorých krajoch, napríklad v Prahe, už to nad 50 percent je. Určite by som povedal, že aj v krajoch zasiahnutých omikronom najmenej bude nástup taký, že do týždňa až dvoch bude všade,“ uviedol Smejkal. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Ľudia nakazení omikronom síce majú väčšinou miernejšie príznaky, ale podľa šéfa MeSES to nezaručuje, že rast ich počtu nebude mať dopady na obsadenosť nemocníc.

„Pri tých počtoch aj menšia závažnosť môže znamenať, že stúpne počet hospitalizácií,“ dodal Smejkal. Zopakoval pritom, že pre ochranu pred omikronom je kľúčová posilňujúca dávka očkovania. „Ľudia, ktorí majú dve dávky z marca, majú ochranu len 35 percent. Posilňujúca dávka to zvýši až na 70 percent,“ konštatoval.