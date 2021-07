V Prahe otvorili nové vakcinačné centrum, ľudí zaočkujú i bez registrácie a mladých lákajú na súťaž

V pražskom obchodnom centre Chodov otvorili nové očkovacie centrum, do ktorého môžu prísť ľudia bez registrácie alebo objednania. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz, podľa ktorého tiež premiér Andrej Babiš a minister zdravotníctva Adam Vojtěch slávnostne otvoria aj prevádzku centra na hlavnej stanici v Prahe.

V OC Chodov dostanú ľudia vakcínu od Pfizer/BioNTech, ktorú si môžu nechať pichnúť aj ľudia od 16 rokov, zatiaľ čo na hlavnej stanici budú podávať jednodávkové vakcíny od firmy Johnson & Johnson. Obe centrá budú fungovať každý deň.

Súťaž o vecné ceny

Ľudia, ktorí sa na týchto dvoch miestach dajú zaočkovať, sa môžu zapojiť aj do súťaže. Tá je podľa iDNES.cz zameraná najmä na mladú populáciu – raz do týždňa sa bude hrať o smartfón, každý deň niekto získa značkové tenisky a súťažiť sa bude aj o kupóny do distribučnej platformy videohier.

„Očkovacie centrum bude fungovať na princípe „tu a teraz“. To znamená, že ktokoľvek starší ako 16 rokov príde a dostane vakcínu. Stačí si so sebou vziať len občiansky preukaz a kartičku poistenca,“ povedal v rozhovore pre iDNES.cz riaditeľ IKEM Michal Stiborek. Práve očkovacie tímy z Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny zabezpečujú prevádzku očkovacieho centra v Chodove.

Deti chcú vidieť v školách

„Je to pilotný projekt, my najmä riešime návrat do normálu. Od 1. septembra sa snáď už deti vrátia do škôl,“ skonštatoval premiér Andrej Babiš počas otvárania centra v OC Chodov. „Je dôležité, aby sa ľudia nechali zaočkovať. Nikto nechce zažiť to, čo sme zažili minulý rok,“ dodal.

„Očkovanie je pre nás cestou do normálneho života. Myšlienku očkovania bez registrácie som otvoril už dávno. Chceme osloviť okoloidúcich, ktorí sa pre očkovanie rozhodnú napríklad počas nákupov. Očkovanie je, samozrejme, dobrovoľné,“ vyjadril sa minister zdravotníctva Adam Vojtěch. „Už nechceme lockdown. Nechceme zatvárať reštaurácie a školy, ale predpokladom je, že sa ľudia nechajú zaočkovať. Tak môžeme lockdownu zabrániť,“ dodal.