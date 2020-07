V prešovskom CSS Vita Vitalis zrušili karanténu, sú známe výsledky opakovaných testov

Výsledky všetkých piatkových opakovaných testov zamestnancov a klientov Centra sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis na Volgogradskej ulice v Prešove sú negatívne.

Celkovo znova otestovali 112 prijímateľov, 44 zamestnancov v domácej karanténe a 63 pracovníkov priamo v zariadení. Tí sa tak po deviatich dňoch v centre mohli v piatok 17. júla večer vrátiť domov a od 20. hodiny ich v nočnej zmene už nahradili zamestnanci, ktorí boli od minulej stredy v domácej karanténe.

Uvoľnené opatrenia

Podľa rozhodnutia regionálneho hygienika sa končí domáca karanténa. Agentúru SITA o tom informovala poverená riaditeľka CSS Vita Vitalis Terézia Sisáková.

„Nabiehame na normálny režim. Uvoľnila som opatrenia aj pre klientov, ktorí môžu ísť von na dve hodiny aj bez doprovodu, aby si aj oni mohli od nás trochu vydýchnuť. Samozrejme, s upozornením, že majú dodržiavať všetky hygienické opatrenia ako sú rúško, odporučila som im používať aj rukavice. Možno to bolo poučenie aj pre nich, že to nie je sranda a aby sme si všetci vážili, že sme zdraví a môžeme vyjsť von,“ skonštatovala Sisáková.

Pozitívny nález u lekára a sestričky

Zamestnanci a klienti CSS Vita Vitalis boli v karanténe od stredy 8. júla po pozitívnom náleze na ochorenie COVID-19 lekára a zdravotnej sestry z Chminianskej Novej Vsi, ktorí v zariadení ambulovali.

V centre ostalo 175 ľudí, 44 ľudí bolo v domácej karanténe. Postupne absolvovali rýchlotesty a dva odbery vzoriek na presnejšie PCR testy. Všetky výsledky boli negatívne.

„Aj keď to nebolo ľahké, zvládli sme to a všetci sa už veľmi tešili domov. Viac by sme toho už asi nezvládli. Myslím si ale, že tým, že sme boli nútene zatvorení a boli viac spolu, vytvorili sa súdržnejšie vzťahy. Možno aspoň na toto to bolo dobré,“ dodala pre agentúru SITA poverená riaditeľka.