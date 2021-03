Vakcína Pfizer je účinná a bezpečná aj u 12-ročných detí, mohlo by to pomôcť školám

Vakcína proti koronavírusu od konzorcia Pfizer–BioNTech je bezpečná a efektívna aj u 12-ročných detí. V stredu to oznámil Pfizer. Podľa agentúry AP by to mohol byť krok k začatiu očkovania tejto vekovej skupiny skôr, ako sa deti na jeseň vrátia do škôl.

Väčšina vakcín proti koronavírusu, ktoré podávajú po celom svete, je určená pre dospelých, keďže im pri nákaze hrozí väčšie riziko. Vakcína od Pfizer a BioNTech má povolenie na používanie od 16 rokov vyššie. Očkovanie detí v každom veku však bude kritické pre zastavenie pandémie a tiež pomoc školám, aby sa po mesiacoch narušenia výučby mohli aspoň priblížiť k normálnemu fungovaniu.

Predbežné výsledky štúdie, na ktorej sa zúčastnilo 2 260 amerických dobrovoľníkov vo veku od 12 do 15 rokov, ukázali, že medzi plne zaočkovanými dospievajúcimi sa nevyskytol žiadny prípad COVID-19, zatiaľ čo medzi tými, čo dostali placebo, bolo týchto prípadov 18.

Výskumníci tiež hlásili vysoké hladiny protilátok, o niečo vyššie ako zaznamenali v štúdii s mladými dospelými. Deti mali po podaní vakcíny podobné vedľajšie účinky ako mladí dospelí, teda bolesti, horúčku, zimnicu a únavu, a to najmä po druhej dávke, informoval Pfizer.

Niekoľkoročné monitorovanie

Účastníkov budú dva roky ďalej monitorovať, aby získali čo najviac informácií o dlhodobej ochrane a bezpečnosti. Pfizer a BioNTech sa v nadchádzajúcich týždňoch chystajú požiadať americké a európske regulačné úrady o povolenie na núdzové použitie vakcíny už od veku 12 rokov.

Pfizer pritom nie je jediná spoločnosť, ktorá sa pokúša znížiť vekový limit na používanie svojej vakcíny. Približne v polovici tohto roka sa očakávajú výsledky americkej štúdie spoločnosti Moderna vo vekovej skupine 12 – 17 rokov.

Znamením, že výsledky sú nádejné, je podľa agentúry AP skutočnosť, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) už obom spoločnostiam povolil v USA začatie štúdií s deťmi do 11 rokov, pričom by chceli látku testovať aj na šesťmesačných deťoch.

AstraZeneca minulý mesiac v Británii začala štúdiu svojej vakcíny medzi deťmi vo veku šesť až 17 rokov a pediatrické štúdie plánuje aj Johnson & Johnson. Čínska spoločnosť Sinovac zase oznámila, že dodala tamojším regulačným úradom predbežné dáta o bezpečnosti svojej očkovacej látky aj pre trojročné deti.

Kľúčovou otázkou je dávkovanie

Zatiaľ čo väčšinu vakcín proti koronavírusu na celom svete najprv testovali na desiatkach tisíc dospelých, pediatrické štúdie nebudú musieť byť také rozsiahle. Vedci už totiž majú informácie z týchto štúdií a tiež z následného očkovania miliónov dospelých.

Kľúčovou otázkou je podľa AP dávkovanie. Pfizer dával 12-ročným a starším deťom rovnakú dávku ako dostávajú dospelí, no u mladších detí skúša rôzne dávkovania.

V Spojených štátoch predstavujú deti asi 13 percent zdokumentovaných prípadov COVID-19, najmenej 268 detí zomrelo a viac ako 13 500 museli hospitalizovať. U niektorých sa tiež vyvinul vážny zápal súvisiaci s nákazou koronavírusom.