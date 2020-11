Vakcíny v Nemecku pôjdu prioritne do domovov sociálnych služieb, vyhlásila Merkelová

Vakcíny proti koronavírusu dostanú v Nemecku medzi prvými obyvatelia a personál domovov sociálnych služieb. Vyhlásila to v sobotu nemecká kancelárka Angela Merkelová. Ako uviedla v pravidelnom týždňovom príhovore, v okamihu dostupnosti vakcíny budú mať klienti a zamestnanci v domovoch „prioritu“.

V domovoch sociálnych služieb a v ďalších opatrovateľských zariadeniach žije takmer jeden milión Nemcov. Vláda v Berlíne chce získať 100 mil. dávok vakcíny, na ktorej vývoji pracuje nemecká farmaceutická firma BioNTech s americkcým partnerom Pfizer.

Inštitút Roberta Kocha informoval, že za 24 hodín do polnoci na sobotu v krajine pribudlo 22 461 nových infekcií. Bolo to o zhruba 1 500 menej v porovnaní s rekordom dosiahnutým minulý víkend, ale stále je to vysoká cifra.

V Nemecku sa už druhý týždeň uplatňuje čiastočný lockdown, ktorý má trvať štyri týždne. Reštaurácie, bary, športové a voľnočasové zariadenia sú zatvorené, ale školy a obchody naďalej fungujú.