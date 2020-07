Vedci našli v kanalizácii super odolné baktérie, nezničí ich ani bielidlo

Vedci z americkej Rutgers University našli v biofilmoch na stenách kanalizácií nebezpečné baktérie odolné voči antibiotikám. Svoju štúdiu zverejnili v žurnále Environmental Science: Water Research & Technology. V rámci projektu si postavili vlastnú simulovanú kanalizáciu a skúmali baktérie, ktoré v nej prežili.

Zistili, že niektoré biofilmy obsahujú baktérie odolné voči antibiotikám a tiež štandardnej dezinfekcii kanalizácie bielidlom, čo vystavuje zdravotnému riziku ľudí vykonávajúcich dezinfekciu a tiež verejnosť.

Odpad zo záchoda väčšinou odchádza do čističky, no dážď môže spôsobiť pretečenie nespracovanej vody do riek a iných vodných tokov.

Podľa výskumníkov by nastal najhorší scenár vtedy, ak by sa voda z kanalizácie dostala do povrchovej vody. Spoluautorka štúdie Nicole Fahrenfeld uviedla, že „je potrebné zvážiť procesy v oblasti kanalizácie a ako najlepšie bojovať proti patogénom“.

Dodala, že časť svojho experimentu zopakujú a budú pozorovať, ako dlho by v kanalizácii dokázal prežiť nový koronavírus.

Vedci tiež zistili, že materiály použité v kanalizáciách, ako betón alebo plasty, nemajú vplyv na vytvorenie biofilmov, no zohrávajú rolu v efektivite bielidla počas dezinfekcie. Objasnili, že lepšie funguje na plastoch ako na betóne. Pravdepodobne preto, lebo plast má hladší povrch.