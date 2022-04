Vedci sa ocitli v šikmej uličke, stále nevedia čo spôsobuje hepatitídu neznámeho pôvodu u detí

Záhadné ochorenie pečene u detí hlásia už v 190 prípadoch, z toho 140 v Európe. Šéfka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) uviedla, že dosiaľ však nezistili žiadnu súvislosť medzi prípadmi tejto hepatitídy neznámeho pôvodu ani žiadne spojenie s cestovaním.

Andrea Ammon vysvetlila, že choroba sa objavuje u zdravých detí a hlásia ju naprieč Európou, v Izraeli a Spojených štátoch. Niektoré prípady viedli k akútnemu zlyhaniu pečene, čo si vyžiadalo transplantáciu.

V sobotu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) informovala, že v súvislosti s ochorením už evidujú najmenej jedno úmrtie, no neuviedla, v ktorej krajine. Prípady podľa WHO hlásili u detí vo veku od jedného mesiaca do 16 rokov.

Odborníci tvrdia, že prípady by mohli súvisieť s vírusom, ktorý sa bežne spája s prechladnutím. Výskum v tejto súvislosti pokračuje.