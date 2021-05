Veková hranica pre Pfizer a Modernu sa opäť znížila, vakcínou zaočkujú už aj 35-ročných

Ministerstvo zdravotníctva SR znížilo vekovú hranicu na očkovanie vakcínami od konzorcia Pfizer/BioNTech a Moderny na 35 rokov. Potvrdil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Aktuálne sa teda na očkovanie nemôžu prihlásiť ľudia od 18 do 34 rokov, nakoľko by sa tejto vekovej kategórii mala prideľovať vakcína AstraZeneca.

Očkovanie prvou dávkou tejto vakcíny je však nateraz pozastavené. „Budeme to veľmi rýchlo riešiť. Potrebujeme naplniť kapacity tohto víkendu a potom budeme pokračovať ďalej,“ povedal minister s tým, že je možné, že vakcíny od Pfizeru a Moderny budú čoskoro otvorené pre ľudí nad 16 rokov.