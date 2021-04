Veľká Británia poslala Austrálii státisíce dávok AstraZenecy, zdroj dodávky dlho tajili

Austrália dostala stovky tisíc dávok vakcín od spoločnosti AstraZeneca z Veľkej Británie, no zdroj dodávky udržiavali v tajnosti v snahe vyhnúť sa kontroverzii v Spojenom kráľovstve.

Denník The Sydney Morning Herald a jeho sesterské noviny The Age informovali, že austrálskemu vakcinačnému programu pomohlo 717-tisíc dávok vyrobených v Británii a nie v kontinentálnej Európe, ako sa predpokladalo. Odtiaľ podľa nich Austrália nedostala zatiaľ žiadne dávky spomenutej látky.

Prvých 300-tisíc dávok vyrobených v Spojenom kráľovstve dorazilo do Sydney 28. februára. Stalo sa tak po tom, ako Európska komisia (EK) predstavila nové pravidlá obmedzujúce export vakcín vyrobených na kontinente.

Dodávky nešli na úkor Britov

Vláda premiéra Scotta Morrisona vtedy povedala, že dodávka prišla zo zahraničia, o ktorom sa predpokladalo, že je to kontinentálna Európa, keďže je významným centrom výroby vakcín. Ďalšia veľká várka priletela v marci, po tom ako EK formálne zablokovala žiadosť AstraZeneca o odoslanie 250-tisíc dávok vakcín do Austrálie.

Veľká Británia má domáce výrobné kapacity pre produkciu vakcíny, ale značne sa spolieha na dovoz vakcín z Európy a Indie. Nemenovaný predstaviteľ z prostredia britskej vlády sa pre noviny vyjadril, že dodávky do Austrálie neboli na úkor vakcinačného programu vo Veľkej Británii.

Odhalenie, že vakcíny AstraZeneca vyrobili v Británii by podľa denníka mohlo vysvetľovať, prečo Taliansko a Európska komisia zablokovali začiatkom marca dodávku 250-tisíc dávok vakcíny. Je pravdepodobné, že európski predstavitelia o februárových britských dodávkach vedeli. Hovorca EK v stredu uviedol, že Taliansko zablokovalo vývoz vakcín, pretože „AstraZeneca neplní svoje povinnosti v EÚ“.

Zo zahraničia by malo do Austrálie prísť ešte 3,1 milióna dávok vakcíny AstraZeneca a vláda vyzvala EK, aby odobrila ich okamžitý export. Vakcínu vyrábajú aj v Austrálii – spoločnosť CSL v Melbourne by mala vyrobiť viac ako 50 miliónov dávok. Dosiaľ rozdistribuovala 1,3 milióna dávok.

Vakcína od AstraZeneca vyvolá otázky

AstraZeneca čelí globálnemu tlaku, aby posilnila dodávky vakcín. Európskej únii plánovala v druhom kvartáli poskytnúť 180 miliónov dávok, dodá ich však len zhruba 40 miliónov.

Vakcína britsko-švédského farmaceutického giganta tiež vyvoláva otázky súvisiace s jej použitím, keďže jej zriedkavými vedľajšími účinkami môžu byť veľmi zriedkavé krvné zrazeniny. Austrálski odborníci z technickej poradnej skupiny pre imunizáciu odporučili uprednostnenie vakcíny od spoločnosti Pfizer pri očkovaní ľudí mladších ako 50 rokov.

Látka od AstraZeneca je zase veľmi odporúčaná pre staršie vekové skupiny. Austrálska vláda v súčasnosti prehodnocuje svoje vakcínové portfólio a celý očkovací program si bude vyžadovať prepracovanie. Vplyv rozhodnutia na časový rámec očkovacieho procesu podľa premiéra Morrisona zatiaľ nie je jasný.