Veľká Británia chce zrýchliť vakcinačnú kampaň nasadením prípravku od farmaceutickej spoločnosti Moderna. Oznámil to v nedeľu hovorca britskej vlády.

Prvé dávky vakcín podľa neho do krajiny prídu začiatkom apríla. Veľká Británia by tak mala v boji s pandémiou k dispozícii tretiu vakcínu. Vláda v Londýne si predsavzala zaočkovať do konca júla všetkých dospelých obyvateľov.