Vo východnej Európe prudko pribúdajú infikovaní. WHO varuje, že počty sa viac ako zdvojnásobili

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pre Európu upriamuje svoju pozornosť na rastúci počet ochorení COVID-19 vo východnej Európe, kde v šiestich krajinách vrátane Ruska a Ukrajiny sa počet nákaz za posledné dva týždne zdvojnásobil. Uviedol to v utorok šéf WHO pre Európu Hans Kluge.

Počty chorých sa viac ako zdvojnásobili

„Dnes sa sústreďujeme na východ európskeho regiónu,“ povedal Kluge na brífingu pre médiá a poukázal na rast počtu infekcií vysoko nákazlivým variantom koronavírusu omikron.

„Za posledné dva týždne sa počet ochorení COVID-19 viac ako zdvojnásobil v šiestich krajinách tejto časti regiónu, v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Ruskej federácii a na Ukrajine,“ konštatoval.

Miera vakcinácie výrazne zaostáva

Kluge sa snažil zdôrazniť zlepšenie miery vakcinácie, ktorá vo východnej Európe v porovnaní so zvyškom regiónu zaostáva. Poznamenal, že v Bosne, Bulharsku, Kirgizsku, na Ukrajine a v Uzbekistane je vo vekovej skupine nad 60 rokov zaočkovaných menej ako 40 percent ľudí.

Vyzval preto vlády a predstaviteľov zdravotníctva, aby „pozorne skúmali miestne dôvody vplývajúce na nižší dopyt po vakcinácii a po jej akceptovaní a aby navrhli cielené intervencie s cieľom súrne zvýšiť zaočkovanosť“.