Všetci infikovaní pacienti v košickej nemocnici sú bez očkovania, stav niektorých je vážny

Všetci aktuálne hospitalizovaní pacienti na COVID-19 v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach sú nezaočkovaní. Informovala o tom Ladislava Šustova z UNLP.

„Aktuálne máme hospitalizovaných deväť pacientov, z nich traja sú na jednotke intenzívnej starostlivosti, a ani jeden z týchto pacientov nie je zaočkovaný,“ informoval primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Martin Novotný.

Cez sviatky sa netestuje

Podľa pokynu Ministerstva zdravotníctva SR budú zamestnanci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na veľkokapacitnom odberovom mieste vykonávať antigénové testovanie počas víkendov len dopoludnia.

Zmena času testovania bude prvýkrát platiť už túto sobotu 28. augusta. Počas štátnych sviatkov budú testovacie centrá prístupné len na PCR testovanie pre objednaných pacientov.

„Antigénové testovanie sa počas pracovných dní nemení, naďalej sa môžu záujemcovia prísť otestovať od 7:30 do 15:30. Zmena bude len cez víkendy, testovať sa bude v čase od 8:00 do 12:00. Počas štátnych sviatkov antigénové testovanie nerobíme,“ uviedla koordinátorka protipandemických opatrení Jaroslava Ostróová. Cena za antigénové testovanie ostáva rovnaká a to päť eur.

Očkovanie ešte čaká desiatky detí

Vzhľadom na otvorenie vakcinačného centra v Detskej fakultnej nemocnici Košice budú zdravotníci v UNLP od septembra očkovať len osoby nad 18 rokov.

„S očkovaním detí starších ako 12 rokov sme začali 23. júna. V spolupráci s pediatriami Detskej fakultnej nemocnice a našimi pediatrami bolo u nás dodnes zaočkovaných spolu takmer 2 300 detí vo veku do 18 rokov, do konca mesiaca je registrovaných ďalších 240 tínedžerov,“ informovala Ostróová.

V UNLP je posledný očkovací termín pre deti vo vakcinačnom centre na Rastislavovej 43 v piatok 27. augusta. Na očkovanie môžu prísť v sprievode rodičov aj bez registrácie.